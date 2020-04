Stiri pe aceeasi tema

- Au fost inregistrate 3.183 cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus in Romania, pana vineri, ora 13.00, potrivit ministrului Sanatații, Nelu Tataru. 281 de persoane au fost declarate vindecate. Potrivit sursei citate, sunt trei focare de infecție: Suceava, Arad și Deva. Vezi LIVE: Ministrul Sanatații,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, susține o conferința de presa despre epidemia de coronavirus. Ministrul a anunțat ca in total sunt 3.183 de cazuri confirmate in Romania și ca sunt trei focare de infecție: Suceava, Arad și Deva, scrie G4Media . Principalele declarații: Fiecare viața pierdut este o…

- Bilantul imbolnavirilor cu coronavirus se ridica la 2738 de persoane. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate alte 278 de cazuri noi. Cele mai multe cazuri sunt inregistrate in Suceava - 701, apoi urmeaza Bucuresti, cu 505 cazuri. Exista si un judet care pana acum nu are confirmat nici un caz de…

- Elisabeta Lipa este ingrijorata dupa ce Suceava a devenit județul cu cei mai mulți infectați de coronavirus. „De asta am insistat ca loturile sa nu fie trimise acasa!”, spune șefa Federației Romane de Canotaj. Suceava este epicentrul imbolnavirilor de coronavirus din Romania. Din totalul cazurilor prezentate…

- Epidemia de coronavirus a adus Romania in scenariul 4 al acestei situatii. Acest lucru s-a intamplat luni seara, cand Raed Arafat a anuntat ca in tara exista 2.109 cazuri de coronavirus, dintre care 593 sunt dorar in judetul Suceava, unde a fost isntituita carantina totala.

- Salvatorii sunt transformati in victime in razboiul cu virusul ucigas. In spitalul-focar din Suceava, unde doi pacienti au murit ieri, sunt 92 de medici si asistenti de la toate sectiile infectati. Cei peste 1.000 de angajati ai spitalului sunt acum testati la gramada. In tot acest haos, Parchetul a…

- UPDATE, 8 februarie, ora 13:30 – Probele pacientei de 33 de ani din Suceava, internata la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, sunt negative pentru gripa și noul coronavirus. In aceste conditii, medicii de la unitatea medicala ieseana au decis ca se impune un tratament de specialitate pentru viroza,…