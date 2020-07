Noi finanțări pentru sprijinirea mediului economic La nivel economic, simțim cu toții cum se apropie o criza de anvergura. Vedem cum inflația crește, chiar daca previziunile erau mai rele: 2,6% in luna iunie a acestui an, de la 2,3% in mai, iar BNR a redus prognoza pentru finalul acestui an la 2,8%, de la 3%. Pe de alta parte, Romania s-a imprumutat cu 38 de miliarde de lei in primele 6 luni ale acestui an. O veste foarte buna este ca recentele date ale Institutului Național de Statistica arata o creștere a producției industriale cu 22,2% fața de luna mai. Un singur lucru ne poate aduce o evitare a unei crize foarte grele: investițiile. Iar acum… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O familie din Romania caștiga, in medie, puțin peste 1.000 de euro pe luna și cheltuie aproape tot. Care sunt sursele de venit ale romanilor Veniturile totale medii lunare ale unei gospodarii din Romania, in termeni nominali, au fost de 5.119 lei in primul trimestru al acestui an, din care s-au cheltuit…

- Exporturile României s-au înjumatațit în aprilie iar importurile s-au contractat cu puțin peste 30% tot în aprilie, prima luna de blocaj complet ca urmare a pandemiei de coronavirus, arata datele Institutului Național de Statistica transmise marți. În primele 4 luni, România…

- Veniturile totale medii lunare ale populatiei pe o gospodarie au fost de 4.790 lei in 2019, in crestere cu 12,7% fata de 2018, dar cheltuielile totale au ajuns la 4.092 lei lunar, arata datele Institutului National de Statistica, conform Agerpres.In 2019, la nivelul fiecarei gospodarii din Romania,…

- Romania a importat de 21,53 de miliarde de euro și a exportat de doar 17,07 miliarde de euro in primele trei luni din 2020, anunța Agerpres. Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) al Romaniei in perioada 1 ianuarie - 31 martie 2020 a fost de 4,46 miliarde de euro, mai mare cu 732,4 milioane euro decat…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) al Romaniei in perioada 1 ianuarie - 31 martie 2020 a fost de 4,46 miliarde de euro, mai mare cu 732,4 milioane euro decat cel inregistrat in primele trei luni din 2019, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni. Statistica…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) al Romaniei in perioada 1 ianuarie - 31 martie 2020 a fost de 4,46 miliarde de euro, mai mare cu 732,4 milioane euro decat cel inregistrat in primele trei luni din 2019, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni.Statistica…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) al Romaniei in perioada 1 ianuarie - 31 martie 2020 a fost de 4,46 miliarde de euro, mai mare cu 732,4 milioane euro decat cel inregistrat in primele trei luni din 2019, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni.