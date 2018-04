Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de oameni de stiinta din China a reusit cu succes, in premiera, sa reprogrameze celule B in celule T functionale in corpul unor organisme vii, aceasta procedura fiind utila in cadrul imunoterapiei impotriva tumorilor si a SIDA, relateaza miercuri agentia Xinhua. Cercetarea a fost…

- Sistemul imunitar si nu mostenirea genetica ar reprezenta factorul-cheie in preventia cancerului, conform unui studiu publicat in cea mai recenta editie a jurnalului Proceedings of the National Academy of Sciences, citat de Press Association, scrie digi24.ro.

- Sistemul imunitar si nu mostenirea genetica ar reprezenta factorul-cheie in preventia cancerului, conform unui studiu publicat in cea mai recenta editie a jurnalului Proceedings of the National Academy of Sciences, citat de Press Association.

- Sistemul imunitar si nu mostenirea genetica ar reprezenta factorul-cheie in preventia cancerului, conform unui studiu publicat in cea mai recenta editie a jurnalului Proceedings of the National Academy of Sciences, citat de Press Association. O echipa de oameni de stiinta de la universitatile…

- Oamenii de stiinta sunt aproape sa faca public un nou test de sange pentru boala Alzheimer dupa ce au gasit o noua modalitate de a depista cele mai timpurii semne ale bolii, scrie The Guardian, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Consiliul Concurentei pune TUNURILE pe BANCI: Investigatie de AMPLOARE…

- O echipa de cercetatori chinezi a identificat substanta toxica din veninul centipedei cu cap auriu, specie gasita indeosebi in Asia si Hawaii. In lucrarea publicata im ”Proceedings of the National Academy of Sciences”, grupul descrie...

- In primele zile pacienții sint deosebit de contagioși, astfel incit in aceasta perioada li se recomanda sa ramina acasa. Oamenii de știința americani de la Universitatea din Maryland au dovedit ca pacientul contagios poate molipsi alte persoane cu virusul gripal nu numai prin stranut sau tuse. E suficient…