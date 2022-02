Stiri pe aceeasi tema

- Asiguratul care ingrijeste un pacient bolnav de cancer in varsta de peste 18 ani beneficiaza de concediu si de indemnizatie, prevede un proiect de lege adoptat, miercuri, de plenul Camerei Deputatilor. Potrivit expunerii de motive a proiectului, legislatia in vigoare prevedea indemnizatii si concedii…

- Legea pentru nomazii digitali in Romania a fost adoptata de Parlament. Ea consta i n introducerea unui nou scop pentru obținerea unei vize de lunga ședere in Romania pentru cetațenii statelor terțe din afara Uniunii Europene. In luna septembrie, proiectul de lege a fost adoptat de Senat, in calitate…

- SURSE| Legea certificatului verde va fi adoptata inainte de finalul anului. Coaliția a DECIS Legea certificatului verde va fi adoptata inainte de finalul anului. Coaliția a DECIS Președintele PSD Marcel Ciolacu a promis ca pana la finele anului legea certificatului verde va fi adoptata, susțin surse…