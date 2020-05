Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai de impact masura fiscala luata in aceasta perioada a fost nepenalizarea cu dobanzi si penalitati de intarziere pentru plata obligatiilor datorate in perioada starii de urgenta. Incasarile de TVA in T1/2020 au scazut semnificativ, cu aproape 80%, fata de T1/2019.Bugetul de stat incaseaza…

- Operatorii de turism din italia pregatesc, in colaborare cu specialiștii in sanatate publica, un plan de masuri care vor fi implementate, in timpul pandemiei, pe plajele din stațiunile turistice. Planul aflat in dezbatere are in vedere instalarea unor dispersoare cu dezinfectant, spalarea și dezinfecția…

- Chiar daca pandemia de coronavirus a lovit puternic in economie, ministrul Finanțelor, Florin Cițu vede „luminița de la capatul tunelului” și este ferm convins ca vor exista fonduri pentru marile proiecte de infrastructura.Presiunea pe buget este mare, dar nu atat de mare, statul isi plateste facturile,…

- Nu mai putin de 671 de decese au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, relateaza agentia AFP, citata de Agerpres. Regiunea este cea mai afectata din Statele Unite, desi guvernatorul a afirmat ca o incetinire a pandemiei a fost confirmata in statul american New York. Potrivit, worldometers.info,…

- Mai multe tornade care au devastat duminica statul american Mississippi au lasat in urma lor cel putin 11 victime omenesti, potrivit unui raport publicat luni de autoritatile locale, relateaza agerpres.ro.

- Guvernul spaniol elaboreaza un pachet de 700 de milioane de euro pentru a-i ajuta pe chiriasii privati sa treaca de criza provocata de pandemia de coronavirus (COVID-19) si probabil va suspenda timp de cateva luni evacuarile si platile chiriilor, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit sa-si…

- Un studiu antropologic efectuat in Statele unite releva ca statul pe vine sau in genunchi constituie poziții mai bune pentru sanatate. O echipa de antropologi din Statele Unite a efectuat un studiu pe membrii unei comunitați de vanatori și culegatori din Tanzania, care au purtat dispozitive pentru…

- Cel putin 25 de persoane au murit in urma tornadelor violente care au lovit marti statul american Tennessee, inclusiv regiunea orasului Nashville, considerat capitala muzicii country din Statele Unite, informeaza AFP. Presedintele Donald Trump, care a declarat ca s-a rugat "pentru toti cei afectati…