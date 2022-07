Stiri pe aceeasi tema

- Aquatim a anuntat ca pentru remedierea unor avarii, pe strazile Uzinei, Garii, Nufar, Madrid, din Timisoara, precum și in Giarmata, Sacalaz, Urseni și Fibiș, se intrerupe furnizarea apei. Lucrarile de remediere „a unor avarii” ii lasa pe consumatorii din zonele mentionate fara apa pana la ora 15.00.…

- Prefectul de Timis, Mihai Ritivoiu, a declarat, marti, ca a dispus Garzii de Mediu si Directiei Agricole Timis sa efectueze controale in parcurile din Timisoara, care sunt napadite de buruieni si ambrozie, existand si riscul muscaturilor de capuse. Reprezentantul Guvernului in judetul Timis a dat…

- O noua zi, o noua perioada fara apa calda pentru unii timisoreni. Colterm a anuntat ca pentru remedierea unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a municipiului Timisoara se intrerupe furnizarea apei calde la punctul termic 63. Astfel consumatorii de pe strazile C-tin Brancoveanu,…

- Societatea de termoficare centralizata din Timișoara, aflata in proces de insolvența, a anunțat ca a demarat deja pregatirile necesare sezonului de incalzire 2022-2023. „Finalul lunii in curs ne va gasi cu un stoc 6.200 tone de carbune, iar in total, pentru asigurarea necesarului pentru sezonul rece…

- Dupa primele doua intalniri organizate de asociația culturala Oaza Team, cand au fost proiectate filmele „Harakiri” de Masaki Kobayashi, „La Nuit americaine” de Francois Truffaut, „Cria Cuervos” de Carlos Saura și „Mamma Roma” de Pier Paolo Pasolini, proiectul „Istoria cinemaului povestita tinerilor…

- Casa de Cultura a Timișoarei organizeaza și in luna mai atelierele de marți, destinate copiilor din clasele primare. Este pregatit și un proiect de educație istorica prin film pentru liceeni, organizat in deschiderea Turneului Național de Educație Istorica. De Ziua Europei puteți participa la „Crosul…

- Istoricul grec Herodot ne spune in „Istoriile” sale ca vestita piramida a lui Keops a fost construita in puțin peste douazeci de ani, pe la jumatatea mileniului al III-a i.d. Ch. In vremuri mai recente, construcția palatelor timișorene din Piața Operei a fost terminata la un an dupa obținerea autorizației…