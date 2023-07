Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie uriașa pe o șosea din Buzau: Doi morti si trei raniti intr-un grav accident petrecut pe DN2BDoua persoane si-au pierdut viata si alte trei au fost ranite vineri intr-un accident de circulatie petrecut pe DN2B, in localitatea Cilibia. CITESTE SI BREAKING NEWS Noi explozii pe teritoriul…

- Premierul roman Marcel Ciolacu l-a primit miercuri pe premierul ungar Viktor Orban la un pranz privat care a avut loc la Bucuresti, a transmis Bertalan Havasi, seful biroului de presa al prim-ministrului Ungariei, catre agentia ungara de presa MTI. Cei doi sefi de guvern au purtat o conversatie informala…

- Documentele, obținute de centrul de investigații Dossier Centre din Rusia, arata ca Serghei Surovikin avea un numar personal de inregistrare ca membru Wagner, relateaza CNN.Generalul Serghei Surovikin este listat impreuna cu cel puțin 30 de alți oficiali de la varful armatei și serviciilor secrete ruse,…

- Un incendiu de amploare a izbucnit in orașul rus Kursk chiar dupa ora locala 2 a.m., pe 16 iunie, a informat postul de știri Ukrainska Pravda citand canale Telegram din Rusia. Incendiul ar fi fost cauzat de un atac cu drona asupra unui turn de comunicații din apropiere. CITESTE SI Ion Tiriac…

- Cincisprezece vagoane ale unui marfar gol au deraiat in regiunea Belgorod din sudul Rusiei, la granita cu Ucraina, a anuntat sambata seara guvernatorul local, adaugand ca nu exista deocamdata informatii despre cauzele accidentului, transmite Reuters. „Conform informatiilor preliminare, nu exista victime”,…

- Efortul de razboi al Rusiei devine tot mai dificil de dus in condițiile in care armata invadatoare nu doar ca s-a lovit de un zid in teritoriile pe care incearca sa le ocupe, dar acum se confrunta și cu o insurgența locala care ii ataca și bombardeaza constant teritoriul de la granița cu Ucraina. Confruntata…

- Forțele Aeriene ucrainene au admis sambata, 6 mai, ca in primele ore ale zilei de joi au doborat cu ajutorul unui sistem Patriot o racheta hipersonica ruseasca Kinjal. Confirmarea vine dupa ce, vineri, purtatorul de cuvant al Forțelor Aeriene, Iurii Ignat, respinsese vehement informațiile din presa…

- Rusia a bombardat in mod regulat Ucraina din octombrie anul trecut, lovind diverse tinte. Ultimele explozii au fost raportate la mai putin de 24 de ore dupa ce Kievul a anuntat ca 21 de persoane au murit intr-un atac al Rusiei asupra orasului Herson."Apararea antiaeriana functioneaza in regiunea Kiev",…