- Cel puțin 17 persoane au murit, in noaptea de joi spre vineri, dupa ce rachete ale armatei ruse au lovit un bloc din portul ucrainean Odesa.Alte 30 de persoane au fost ranite, potrivit Nexta TV. Un atac cu rachete rusești in orasul Sergheevca din regiunea Odesa, in sudul Ucrainei, a ucis in aceasta…

- Comandamentul Operațional „Sud” al armatei ucrainene a declarat ca forțele ruse au tras 14 rachete in sudul Ucrainei in timpul unui atac de trei ore „intr-o furie neputincioasa fața de succesele trupelor noastre”. Printre obiectivele lovite de soldații ruși se numara și depozitul de alimente al orașulu…

- Moscova a avertizat luni ca livrarile Occidentului de arme cu raza lunga de actiune catre Kiev vor obliga Rusia sa respinga fortele ucrainene si mai departe de granițele sale, crescand, in esența, riscul unor potentiale pierderi teritoriale de catre Ucraina in urma invaziei ruse, relateaza Reuters .…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a deplasat duminica, pentru prima data de la inceputul invaziei ruse, in estul tarii, in regiunea Harkov, de unde Moscova si-a retras in ultimele saptamani trupele pentru a le concentra pe alte fronturi, relateaza AFP, Reuters si DPA. „2.229 de case au fost…

- Ucraina nu este nerabdatoare sa discute cu presedintele rus Vladimir Putin. Trebuie, totusi, sa infrunte realitatea ca acest lucru va fi necesar pentru a se pune capat razboiului, a sustinut vineri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters. ”Exista lucruri de discutat cu liderul rus.…

- Emmanuel Macron incearca "in van" sa dialogheze cu omologul sau Vladimir Putin, considera presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, apreciind ca "nu este corect" ca presedintele francez sa fie pregatit, potrivit lui, "sa faca concesii diplomatice" Rusiei, relateaza AFP. "Nu trebuie cautata o cale de…

- Kremlinul, prin vocea purtatorului de cuvant Dmitri Peskov, a afirmat joi ca Moscova inca asteapta raspunsul Kievului la cea mai recenta propunere scrisa a Rusiei din cadrul negocierilor de pace si a intrebat de ce presedintele Volodimir Zelenski nu e la curent cu documentul respectiv, relateaza Reuters…

- Opt persoane au fost ucise, iar alte 34 ranite in bombardamentele fortelor ruse duminica asupra oraselor Oceakov si Nikolaev (Mikolaiv) din sudul Ucrainei, a indicat luni Parchetul ucrainean, citat de AFP. „In urma bombardamentelor inamicului, sapte locuitori din orasul Oceakov au fost ucisi, iar alti…