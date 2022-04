Noi explozii în orașul Belgorod, din Rusia, acolo unde Moscova spune că Ucraina a atacat cu elicopterele Doua explozii au fost auzite duminica in orașul rus Belgorod, in apropiere de granița cu Ucraina, au declarat doi martori pentru Reuters, la cateva zile dupa ce autoritațile ruse au acuzat forțele ucrainene ca au lovit un depozit de combustibil din aceasta localitate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

