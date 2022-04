Stiri pe aceeasi tema

- Doua explozii au fost auzite duminica in orașul rus Belgorod, in apropiere de granița cu Ucraina, au declarat doi martori pentru Reuters, la cateva zile dupa ce autoritațile ruse au acuzat forțele ucrainene ca au lovit un depozit de combustibil din aceasta localitate. Fii la curent cu cele…

- Un incendiu a izbucnit la un depozit de combustibilul din orașul rus Belgorod, situat in apropiere de granița cu Ucraina, a declarat guvernatorul regional Viaceslav Gladkov, la doua zile dupa ce provincia a fost zguduita de explozii la un depozit de arme,

- Mai multe explozii au fost auzite in noaptea de joi spre vineri in orașul din nord-vestul Ucraineei, Liov, anunța Sky News. Cel puțin trei explozii puternice au fost auzite in orașul Liov in jurul orei 6.30 AM, ora locala. Sunt marturii potrivit carora aeroportul a fost lovit. Stația tv 24 din Ucraina…

- Martori din Harkov, citati de Reuters, au auzit o serie de explozii la scurt timp dupa ce Rusia a anuntat declansarea unei operatiuni militare in Ucraina.Potrivit AFP, explozii puternice au fost auzite joi la Kiev, Odesa, port la Marea Neagra, in sudul Ucrainei, si in estul tarii. In capitala, cel putin…

- Portul este cel mai mare oras ucrainean de pe linia frontului, cu o jumatate de milion de locuitori. Explozii au fost auzite si la Kiev, in capitala, la scurt timp dupa ora 03:00 GMT.Focuri de arma au fost auzite joi in apropierea aeroportului Boryspil din Kiev, precum si mai multe explozii in alte…

- Imagini din satelit publicate duminica arata detalii ale desfasurarilor militare efectuate la granita dintre Belarus si Ucraina inaintea exercitiilor comune ruso-belaruse, relateaza Reuters.