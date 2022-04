Stiri pe aceeasi tema

- Cota de contribuție la Pilonul II de pensii a fost majorata cu un punct procentual, de la 3,75% la 4,75% ,incepand cu data de 1 ianuarie 2024, potrivit unui proiect de Ordonanța de urgența aflat ieri pe agenda ședinței de Guvern, adoptarea acestui act fiind obligație asumata in PNRR. Ministerul Muncii…

- Contributiile la fondurile private de pensii (Pilonul II) vor creste de la 3,75% la 4,75%, dupa ce Guvernul a aprobat, miercuri, o Ordonanta de Urgenta in acest sens, a anuntat Ministerul Muncii, intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES. ‘Jalon indeplinit din Planul National de Redresare si Rezilienta:…

Rezervele de produse alimentarea destinate refugiaților din Ucraina sunt pe sfarșite la Balți.

- Contribuția la pilonul II de pensii va fi majorata de guvern cu un punct procentual, la 4,75%, incepand din ianuarie 2024, potrivit unui proiect de ordonanța de urgența pus in dezbatere pe siteul Ministerului Muncii. Prevederea este cuprinsa in Planul Național de Reziliența și Redresare și…

- Economie Zece declaratii fiscale au termen de depunere 25 februarie februarie 14, 2022 13:59 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Teleorman informeaza contribuabilii ca 25 februarie 2022 este termenul de depunere a urmatoarelor declarații, pentru perioada de raportare incheiata: –…

- PILONUL 2 de PENSII: Contribuția ar urma sa fie majorata. Se așteapta o decizie oficiala pana in martie Contribuția pentru pensiile din Pilonul 2 ar urma sa creasca cu un punct procentual, pana in 2024, așa cum este prevazut in ″Planul National de Redresare″⁣. Intr-o intalnire care a avut loc miercuri…

- Provincia Quebec a abandonat o ”contributie de sanatate”, o taxa care-i vizeaza pe nevaccnatii impotriva covid-19 pe care a anuntat-o luna aceasta si care a provocat reactii dure in aceasta provincie canadiana francofona, relateaza AFP, potrivit news.ro. Premierul din Quebec Francois Legault…

- Incalcarile fiscale in cazul in care suma impozitelor și a taxelor nedeclarate și/sau neachitate este pina la 5.000 de lei pentru antreprenori și pina la 500 de lei pentru cetațeni nu vor mai fi sancționate prin amenzi. In ședința din 2 februarie, Cabinetul de miniștri urmeaza sa aprobe un Aviz de susține…