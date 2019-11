Stiri pe aceeasi tema

- Statul se imprumuta din nou de la populație. Finanțele lanseaza noi emisiuni de titluri de stat, cu dobanzi intre 3,5% si 4,5% pe an Ministerul Finantelor lanseaza, luni, noi emisiuni de titluri de stat pentru populatie in cadrul Programului Tezaur, cu dobanzi variind intre 3,50% pe an si 4,5% pe an…

- Cați bani a imprumutat statul de la cetațeni. Peste 50.000 de romani au investit in titluri de stat, de la inceputul anului. Ce dobanzi primesc Peste 50.000 de romani au investit mai mult de 2,6 miliarde de lei de la inceputul anului pana in prezent in titlurile de stat emise in cadrul programului Tezaur,…

