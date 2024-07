Stiri pe aceeasi tema

- COMUNICAT DE PRESA Romanii pot investi, incepand de luni, 13 mai, in titlurile de stat TEZAUR, cu maturitați de 1 și 3 ani, cu dobanzi anuale de 6% și, respectiv, 6,85%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu și sunt in forma dematerializata. Cum economisești Titlurile de stat pot fi cumparate:•…

- Romanii pot investi, incepand de luni, 13 mai, in titlurile de stat Tezaur, cu maturitati de unu si trei ani, cu dobanzi anuale de 6% si, respectiv, 6,85%.Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata, informeaza Ministerul Finantelor printr-un comunicat remis, vineri,…

- Romanii pot investi, incepand de luni, 13 mai, in titlurile de stat TEZAUR, cu maturitați de 1 și 3 ani, cu dobanzi anuale de 6% și, respectiv, 6,85%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu și sunt in forma dematerializata. Cum economisești Titlurile de stat pot fi cumparate: · Intre…

- Romanii pot investi, incepand de luni, 13 mai, in titlurile de stat TEZAUR, cu maturitati de 1 si 3 ani, cu dobanzi anuale de 6% si, respectiv, 6,85%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata, anunta Ministerul Finantelor.

- Romanii pot investi, incepand de luni, 15 aprilie, in titlurile de stat Tezaur, cu maturitați de 1 și 3 ani, cu dobanzi anuale de 6% și, respectiv, 6,85%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu și sunt in forma dematerializata.

- O noua ediție Tezaur cu dobanzi neimpozabile de pana la 6,85% pe an, la titlurile de stat. A cincea ediție din 2024, de titluri de stat Tezaur are dobanzi neimpozabile de pana la 6,85% pe an. Romanii pot investi, incepand de luni, in titlurile de stat Tezaur, cu maturitati de 1 si 3 ani, cu dobanzi…

- Romanii pot investi, incepand de luni, 15 aprilie, in titlurile de stat TEZAUR, cu maturitați de 1 și 3 ani, cu dobanzi anuale de 6% și, respectiv, 6,85%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu și sunt in forma dematerializata. Cum economisești Titlurile de stat pot fi cumparate: Intre 15 aprilie…

- Romanii pot investi, incepand de luni, 15 aprilie, in titlurile de stat Tezaur, cu maturitați de 1 și 3 ani, cu dobanzi anuale de 6% și, respectiv, 6,85%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu și sunt in forma dematerializata.