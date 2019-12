Noi echipamente de ultimă generaţie, în dotarea secţiilor celui mai mare spital din Prahova N. Dumitrescu Prahovenii care au probleme de sanatate si vor sa aiba parte de ingrijire de calitate oferita prin intermediul aparaturii medicale de ultima generatie nu mai trebuie sa bata drumul la Bucuresti sau sa stea pe la usile spitalelor din alte orase din tara sau din strainatate. O serie de echipamente medicale moderne au intrat si in dotarea sectiilor de specialitate ale celei mai mari unitati sanitare din Prahova – Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti. Confirmarea a venit chiar de la Consiliului Judetean Prahova – institutia care are in administrare institutia sanitara – ai carui reprezentanti… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

