- Echipamentul, al doilea de acest tip, care dispune de o paleta larga de utilaje folosite la cele mai grele situații de urgența, a fost achiziționat de Ministerul Afacerilor Interne. Unul dintre cele doua containere intrate recent in dotarea ISU Buzau va fi trimis la Detașamentul de pompieri de la Ramnicu…

- Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare ARSVOM a anuntat ca a sosit, in data de 14 iulie, in Portul Constanta nava SAR ARTEMIS, construita in santierul BALTIC WORKBOAT.Nava specializata SAR Search and Rescue are urmatoarele caracteristici: lungime 23,8m; latime 6,4m; inaltime constructiva…

- Un accident cu doua autoturisme implicate, produs joi pe DN2 E85, la Maracineni, s-a soldat cu ranirea a doua persoane, intre care și un copil. Vina ii aparține unui șofer sarb care a trecut de pe acostamentul largit pe banda de circulație fara sa se asigure suficient. Potrivit polițiștilor, un barbat…

- Cumplit accident de circulație produs, miercuri, in Ramnicu Sarat. Un autoturism condus de un barbat de 65 de ani -a rasturnat pe o strada din municipiu. Șoferul a ajutat la scoaterea soției sale și a nepotului lor din masina facuta zob, dupa care a murit. Accidentul s-a petrecut pe strada Costieni,…

- IPJ Buzau atentioneaza conducatorii auto ca in judetul Buzau, circulatia rutiera este oprita pe podul peste raul Buzau, situat pe DN2 E85, la iesirea din municipiul Buzau catre Ramnicu Sarat, pentru efectuarea lucrarilor de reparatie. Traficul rutier se desfasoara insa pe podul nou, prevazut cu cate…

- Forțe și mijloace impresionante din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apelor si Padurilor, Ministerului Mediului, Ministerului Cercetarii si Inovarii, Ministerului Sanatații, Autoritatea Naționala Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor, societați private și ONG-uri participa…

- Sursa: Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor, București Ziua/luna/anul: 04.06.2018 Numarul mesajului: 1 Catre: Ministerul Apelor si Padurilor, Ministerul Mediului, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Administratia Nationala Apele Romane, Ministerul…