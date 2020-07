Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Județean de Urgența Bistrița se numara printre cele 10 din țara care au primit bani pentru achiziționarea de echipamente medicale necesare in lupta impotriva Covid-19. Unitatea medicala a primit 870.000 de lei de la Ministerul Fondurilor Europene. 350 de milioane de euro sunt disponibili pentru…

- Faptul ca pericolul reprezentat de COVID-19 nu a trecut este o certitudine, iar inmulțirea cazurilor de pacienți infectați ține in alerta personalul medical din intreaga țara. Din pacate, exista și zone unde cazurile grave sunt din ce in ce mai multe, iar personalul medical este solicitat pe masura.…

- Doua proiecte ce vizeaza dotarea cu echipamente de protecție a Spitalului Județean Buzau și a DGASPC Buzau impreuna cu centrele din subordine au primit vot favorabil, luni, 29 iunie, in ședința Consiliului Județean. Cele doua proiecte se refera la dotarea cu echipamente medicale și de protecție a SJU…

- "Guvernul Romaniei a aprobat in data de 11.06.2020, Hotararea pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, in vederea acordarii de catre Romania a unui ajutor umanitar extern, cu titlu gratuit,…

- Pachetele de vacanța sunt valabile in perioada 1 septembrie 2020 – 1 septembrie 2022 și acopera costurile a trei nopți de cazare in hoteluri de 4 și 5 stele. Medicii și personalul auxiliar aflat in prima linie a luptei cu pandemia vor putea beneficia, in urmatorii doi ani, de un sejur cu cazare gratuita…

- MSD Romania doneaza jumatate de milion de lei catre Crucea Rosie Romana pentru sustinerea sistemului medical, protejarea cadrelor medicale si a pacientilor, in contextul pandemiei COVID-19, a anuntat vineri compania, potrivit Agerpres. "Donatia va putea fi folosita pentru achizitia de echipamente…

- Un control ale Curtii de conturi este asteptat la Primaria Buzau. Verificarile vor incepe de marti si sunt vizate cheltuielile municipalitatii in lupta pentru combaterea raspandirii noului coronavirus.

- La inițiativa Primarului General, Gabriela Firea, 6 proiecte de hotarare pentru atragerea de fonduri europene nerambursabile disponibile prin POIM, pentru lupta impotriva Covid-19 și a consecințelor sale in randu...