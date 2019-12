Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii din Televiziunea Publica vor avea dreptul, fara a suferi consecinte, sa refuze un ordin direct al sefilor ierarhici superiori sau sa participe la realizarea unei productii TV in cazul in care continutul acesteia este contrar legislatiei actuale sau deontologiei profesionale, invocand astfel…

- Aproximativ 110.000 de angajati Ministerului Afacerilor Interne (MAI) vor primi, de la 1 ianuarie 2020, sporul pentru conditii grele de munca si toxicitate in procent de 25% din salariul minim brut pe tara, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective, ceea ce reprezinta o adaugare,…

- Abilitatile tehnice si cunostintele in domeniul IT, de exemplu, sunt aduse tot mai des in discutie atunci cand se vorbeste despre viitorul pe piata locurilor de munca. Mircea Dumitru, rector al Universitatii Bucuresti, arata insa ca domeniile de studiu...

- In timp ce angajații din domeniul privat se lupta sa supraviețuiasca, in majoritate, cu salarii foarte mici, statul are din nou grija de bugetari. Legea salarizarii personalului platit din fonduri publice este pe cale sa primeasca noi completari, iar beneficiarii acestei modificari ar putea primi in…

- SALARIUL MINIM. Salariul minim pe tara pentru anul 2020 creste la nivel brut cu 150 de lei, iar la nivel net cu 83 de lei, a afirmat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. SALARIUL MINIM. "Rezultatul...

- Ministrul Muncii a facut aceste declaratii la scurt timp dupa finalizarea unui vizite efectuate la Casa de Pensii a Sectorului 6 Bucuresti, dupa ce a primit mai multe sesizari de la pensionari privind intarzieri in calculul pensiilor. "Am primit semnale ca sunt intarzieri in calculul pensiilor.…

- O angajata a Spitalului Municipal de Urgenta Barlad a fost concediata de conducerea unitatii, dupa ce anterior i-a fost mutat punctul de lucru, fara a fi instiintata. Instanta de judecata a stabilit ca mutarea locului de munca a fost una abuziva.