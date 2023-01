Stiri pe aceeasi tema

- Postul județean de televiziune ITV a acordat in aceasta seara spațiu Asociației romanilor refugiați și expulzați in 1940 filiala Carei pentru a se face cunoscute demersurile pe care le vor intreprinde romanii umiliți și discriminați de actualul guvern. Legea 154 a fost votata și publicata in Monitorul…

- In ultimii ani, parte din romanii angajați intr-un anume sector de activitate au beneficiat de scutiri de impozite. Pana de curand vorbeam doar de angajații din sistemul privat. Dar, conform unei decizii comune, luate de cinci ministere, scutirea se va aplica și in sectorul bugetar. Așadar, afla care…

- Vești bune pentru angajații unei companii din Romania. Incepand cu 1 ianuarie 2023, ei vor primi 450 de lei in plus la salariu și sporuri. Asta nu este insa tot! Persoanele angajate la respectiva firma au primit asigurari ca anul urmator niciun salariat nu iși va pierde locul de munca.

- In 2019, cel ce avea sa devina și ministrul la Transporturi, Catalin Drula depunea un proiect in Camera Deputaților. Conform propunerii legislative, proiectul modifica OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, prevazute in Codul Rutier. Noul cadrul legal, semnat de Klaus Iohannis, prevede…

- Noi zile libere pentru angajații de la stat. Bugetarii vor avea mai mult timp pentru activitațile preferate decat cei de la privat. Bugetarii vor avea noi zile libere, respectiv 23 ianuarie, 2 iunie și 14 august 2023, reiese dintr-un proiect al Ministerului Muncii. Practic, ei vor avea trei zile in…

- Salariații vor avea noi drepturi, potrivit unor modificari ale Codului Muncii intrate in vigoare in weekend. Intre acestea, apariția concediului de ingrijitor și dreptul de a absenta de la locul de munca in situații neprevazute, determinate de o situație de urgența familiala. Concediul de ingrijitor…

- De astazi, intra in vigoare modificarile aduse Codului Muncii. Astfel, angajatii primesc, printre altele, dreptul de a lipsi cel mult 10 zile de la serviciu, pentru urgente in familie, cauzate de boala sau de accident.

- Salariații au dreptul la concediu suplimentar pentru situații speciale, la telemunca, sau la protecție in cazul in care dau in judecata angajatorul pentru nerespectarea drepturilor, conform noilor modificari ale Codului Muncii, care intra in vigoare sambata, 22 octombrie, potrivit HotNews . Legea pentru…