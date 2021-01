Noi doze de vaccin anti-COVID-19 au ajuns în Bistrița-Năsăud. Câte persoane s-au vaccinat până acum Campania de vaccinare impotriva COVID-19 este in plina desfașurare in Bistrița-Nasaud, pentru prima etapa a acesteia sosind in județ inca 440 de doze de vaccin. ”In data de 3 ianuarie, județul nostru a primit o noua tranșa de vaccinuri, ce consta intr-un numar de 440 doze, care s-au distribuit la centrele de vaccinare din Bistrița, Nasaud și Beclean. In dimineața zilei de 4 ianuarie s-a reluat procesul de vaccinare”, precizeaza Instituția Prefectului Bistrița-Nasaud. Sursa citata adauga ca necesarul de vaccinuri se stabilește in funcție de numarul de persoane care se inscriu in platforma pentru… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

