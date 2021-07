Stiri pe aceeasi tema

- O ancheta a legislativului austriac a descoperit o "dependenta reciproca" intre fostul guvern si o importanta companie de jocuri de noroc, relateaza vineri dpa. Judecatorul care supervizeaza asa-zisa comisie de ancheta Ibiza a remis vineri parlamentului un raport de 870 de pagini referitor…

- O calugarita a cheltuit peste 800.000 de dolari la jocuri de noroc, dupa ce a devalizat scoala pe care o conducea. Sora Mary Margaret Kreuper, o calugarita catolica, a ”spart” 835.339 de dolari din fondul...

- O calugarita a cheltuit peste 800.000 de dolari la jocuri de noroc, dupa ce a devalizat scoala pe care o conducea. Sora Mary Margaret Kreuper, o calugarita catolica, a ”spart” 835.339 de dolari din fondul scolii. Sora Mary Margaret Kreuper a fost de acord sa pledeze vinovata la acuzatiile…

- Presedintele bulgar, Rumen Radev, a calificat drept inacceptabil un incident implicand trupe americane care participau la un exercitiu militar si cetateni civili. ''Este absolut inacceptabil ca viata si linistea cetatenilor bulgari sa fie puse in pericol de unitati militare, fie ca fac parte…

- Un tanar din Alba Iulia care a comis o talharie, in urma cu doua zile, in timp ce se afla intr-o sala de jocuri din oraș a fost arestat preventiv, la propunerea procurorilor de pe langa Judecatoria Alba Iulia. De asemenea, in urma cu trei zile, acesta a furat un portmoneu dintr-o mașina, iar ulterior…

- Tanarul de 24 de ani, din Alba Iulia, cercetat pentru talharie, furt și efectuarea de operațiuni financiare, in mod fraudulos, va fi cercetat in stare de arest preventiv. Acesta ar fi furat bani de la o sala de jocuri de noroc și ar fi agresat-o pe o angajata, iar in weekend a furat un portmoneu […]…

- Loteria este unul dintre cele mai vechi jocuri de noroc și chiar și dupa sute de ani, a ramas in topul preferințelor. Deși principiul de joc este aproape la fel indiferent de tipul loteriei, fiecare in parte are anumite particularitați. Descopera mai jos care sunt cele mai populare versiuni și la ce…

- Cancelarul austriac, Sebastian Kurz, este anchetat de procurorii anticorupție, fiind suspect de marturie mincinoasa in dosarul Ibizagate. Din pricina acestui scandal a cazut guvernul anterior.Anunțul a fost miercuri, chiar de cancelar. Intr-o conferința de presa, Sebastian Kurz a declarat ca el, impreuna…