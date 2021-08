Noi dovezi despre rolul încălzirii globale în inundații Schimbarile climaterice provocate mai ales de emisiile de carbon fac „pina la de noua ori mai probabile” inundațiile catastrofale de felul celor care au lovit Germania și Belgia vara aceasta. Așa a constatat un nou studiu, care mai arata ca incalzirea globala provocata de oameni a facut aversele de ploaie asupra Europei de vest și centrale cu 20% mai abundente. Cercetarea – cum noteaza și ziaru Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Gradina Zoologica Pairi Daiza din Belgia a amenajat un urias spatiu de parcare acoperit cu panouri fotovoltaice cu scopul de a contribui la lupta impotriva incalzirii globale, relateaza agerpres.ro.

- Romania este o țara foarte atractiva pentru deșeurile diferitelor țari din Europa precum Grecia, Bulgaria, Turcia, Belgia, Germania, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Austria, Cehia sau Slovacia, fiind o țara ținta pentru gunoaiele Europei, situație in care oamenii legii din cadrul Poliției de Frontiera…

- Fenomenele extreme din aceasta vara sunt semnele incalzirii globale și reprezinta un fenomen la scara mare, nu unul local. Este explicația specialiștilor. Climatologul Roxana Bojariu a detaliat situația, intr-o intervenție la Digi24. In opinia ei este o consecința a incalzirii globale, care reușește…

- Cel putin 195 de oameni au murit in Germania si Belgia dupa ce viiturile au venit puternic si rapid, ridicand intrebari despre cum a fost posibil acest lucru si modul in care autoritatile au gestionat situatia in aceste tari. Chiar daca mai putin afectata, peste Olanda s-au abatut de asemenea fenomene…

- Fenomenele meteo extreme au ucis 183 de persoane in vestul Europei, din care 156 in Germania, țara grav afectata de caderi masive de precipitații. Zeci de oameni sunt inca dați disparuți in Renania-Palatinat și Renania de Nord-Westfalia, cele doua landuri germane din cele mai afectate. Belgia vecina…

- Cel puțin 150 de persoane și-au pierdut viața in urma intemperiilor violente din Germania și Belgia. Sute de persoane sunt date disparute in continuare in Germania. Peste o suta de mii au ramas fara curent electric.

- „Schimbarile climatice au venit in Germania”, a scris joi pe Twitter ministrul german al mediului Svenja Schulze subliniind importanta adaptarii in viitor la evenimentele meteorologice extreme. Expertii au notat fenomenul tot mai frecvent al ploilor torentiale de vara puternice ce pot surveni brusc…

- Șase TIR-uri cu peste 100.000 de kilograme de deșeuri oprite sa intre in Romania, prin Punctele de Trecere a Frontierei Borș și Varșand. Potrivit Poliției de Frontiera, politistii au oprit, pe sensul de intrare in tara, pentru efectuarea controlului șase TIR-uri conduse de cetateni romani.…