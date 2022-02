Noi dotări moderne pentru polițiștii locali din Timișoara Poliția Locala Timișoara continua procesul de digitalizare a activitații instituției, prin dezvoltarea unei aplicații care ofera suport pentru creșterea operativitații polițiștilor locali din cadrul Serviciului Inspecție Comerciala. Aceasta are ca rezultat eficientizarea documentarii și verificarii in timp real a datelor de identificare ale firmelor, a situației contravenționale a acestora. Prin intermediul aplicației, documentele intocmite sunt […] Articolul Noi dotari moderne pentru polițiștii locali din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

