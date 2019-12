Noi documente analizate de o comisie a Congresului american Documente ale Boeing analizate de o comisie a Congresului amercan par sa indice o imagine ”foarte ingrijoratoare” a comentariilor din partea angajatilor producatorului de avioane referitoare la avioanele 737 MAX, care in prezent sunt consemnate la sol in urma a doua prabusiri fatale, a declarat un consilier din Congres, citat de Reuters. Documentele au fost puse la dispozitia comisiei pentru infrastructura de transport din Camera Reprezentantilor si a Administratiei Federale pentru Aviatie (FAA) luni, in aceeasi zi in care Boeing a anuntat concedierea directorului general Dennis Muilenburg,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

