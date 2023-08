Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, se intalneste, miercuri, la Viena, cu omologul sau austriac, Gerhard Karner. Discuțiile dintre cei doi oficiali au loc in contextul opoziției Austriei fața de aderarea Romaniei la Spațiul Schengen.

- Ministrul Afacerilor Interne Catalin Predoiu se intalneste miercuri, la Viena, cu omologul austriac Gerhard Karner, opozant al admiterii Romaniei in Spatiul Schengen, potrivit news.ro.”Totodata, precizam ca, in cursul zilei de astazi, Catalin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, se va intalni la…

- Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, a confirmat poziția Austriei impotriva intrarii Bulgariei și Romaniei in Schengen. Karner a anunțat ca in prima jumatate a acestui an, 5.900 de straini au fost scoși de buna voie și forțat din țara – cu 20% mai mult decat in aceeași perioada a anului trecut.…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, aflat la Tusnad, in Romania, si-a reluat sambata atacurile la adresa Uniunii Europene pentru ca desfasoara ceea ce el a numit o „ofensiva LGBTQ”, dand asigurari ca guvernul sau nationalist va proteja radacinile crestine ale tarii, relateaza Reuters. In discursul sustinut…

- Alți doi turisti au fost surprinsi in timp ce degradau zidurile Colosseumului din Roma, la scurt timp dupa ce un caz asemanator a provocat un scandal in Italia, scrie agentia italiana de presa Ansa. O tanara elvetianca, in varsta de 17 ani, aflata in vacanta cu familia, a fost acuzata ca a adus atingere…

- Președintele francez Emmanuel Macron a parasit vineri de urgența summit-ul european de la Bruxelles pentru a se intoarce in Franța dupa trei nopți de revolte in strada, transmite BBC. Macron și-a anulat ultima conferința de presa din capitala belgiana inainte de a se indrepta spre casa, unde a convocat…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat ca niciun stat nu va extrada cetatenii romani care sunt condamnati in Romania daca nu vor fi imbunatatite conditiile din penitenciare. Alina Gorghiu a declarat, vineri, in cadrul unor declaratii de presa sustinute impreuna cu fostul ministru Catalin Predoiu,…

- Ministrul Educației Ligia Deca a fost confruntata, joi, de ziariști, in timpul briefingului de presa organizat dupa Ședința de guvern, pe tema masurilor luate de Executiv pentru a opri greva din educație. Un reporter i-a demonstrat Ligiei Deca, fost consilier al președintelui Klaus Iohannis, ca memorandumul…