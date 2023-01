Stiri pe aceeasi tema

- Daria Gușa avea 16 ani și era inca la școala cand spune ca a primit un mesaj pe Instagram de la Andrew Tate, fost luptator profesionist de kick-boxing și influencer, cu aproape 20 de ani mai mare decat ea, relateaza BBC.

- Doua adolescente din Romania au explicat cum au fost abordate de cei doi frați britanici, Andrew și Tristan Tate, pe o rețea de socializare. Acestea susțin ca frații cautau fete „cat mai inocente sau naive”, potrivit BBC.

- Dupa decizia de reținere timp de 24 de ore, frații Tate au fost arestați pentru 30 de zile. In timp ce arestare celor doi face furori in publicațiile internaționale, Andrew și Tristan nu sunt straini de presa de scandal, fiind surprinși de nenumarate ori in prezența celor mai cunoscute femei din showbiz-ul…