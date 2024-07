Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta continua in cazul crimei din Braila. Presupusul criminal a fost scos din arestul preventiv și dus la IML. Au aparut informații tulburatoare despre ceea ce s-a intamplat in momentul in care Marina a fost ucisa. Procurorii din acest caz au fost surprinși de modul in care criminalul a pus la punct…

- Noi detalii ies la iveala in cazul doctoriței moldovenece din Braila, care a fost ucisa cu sange rece in propriul ei cabinet. Iata ce a facut criminalul, imediat dupa ce a comis tragedia care a șocat o țara intreaga, conform protv.ro .

- Autoritatile din judetul Prahova vor realiza, cel mai probabil miercuri, analize pentru a depistarea virusului rabiei, dar si o necropsie a ursului care a atacat, marti, o tanara de 19 ani pe traseul Jepii Mici din Masivul Bucegi.

- Doua femei din Bucuresti, mama si fiica, ar fi platit un zugrav sa le ucida bunica. Intre timp, asasinul a fost prins, dar anchetatorii au reușit sa puna pana pe stenogramele in care femeia ii povestește fostului soț a fost prezenta la momentul comiterii crimei.

- In apogeul pandemiei de COVID-19, armata americana – prin Pentagon – a lansat o campanie secreta pentru a contracara ceea ce percepea ca fiind influența tot mai mare a Chinei in Filipine, o națiune afectata in special de virusul mortal, dezvaluie Reuters intr-o ancheta.

- Este ancheta la IPJ Braila dupa intervenția polițiștilor, in cazul crimei care seamana izbitor cu cazul Caracal. Acuzațiile sunt extrem de grave dupa ce o femeie, in varsta de 44 de ani, a fost gasita moarta, la aproape 24 de ore dupa ce a sunat la 112.

- La cinci zile dupa ce trei tineri romani au fost luați de apele unui rau, in nordul Italiei, procurorii italieni vor sa afle daca tragedia putea fi evitata. Ancheta arata ca elicopterul care putea sa ii salveze pe tineri a plecat la mai bine de 20 de minute dupa ce s-a dat alarma, dupa apeluri repetate…

- Ancheta extinsa in dosarul generalilor SRI Florian Coldea și Dumitru Dumbrava, fiind cercetate fapte de corupție in legatura cu firme controlate de catre oamenii de afaceri Bogdan Alexander Adamescu și de catre milionarul Mihai Tufan.