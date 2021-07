Stiri pe aceeasi tema

- Autopsia oficiala in cazul mortii lui John McAfee, creatorul american al celebrului antivirus care ii poarta numele, a aratat ca acesta s-a sinucis intr-o celula a unei inchisori din Spania, unde astepta sa fie extradat in SUA, relateaza luni ziarul El Pais, citand surse neidentificate apropiate dosarului,…

- Fostul consultant al Agentiei Nationale de Securitate (NSA) a SUA, Edward Snowden, cautat de justitia americana pentru divulgarea unor date confidentiale si aflat in prezent in Rusia, a avertizat dupa sinuciderea lui John McAfee intr-o inchisoare din Spania ca Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, „ar…

- Creatorul de sisteme software antivirus John McAfee a fost gasit mort in inchisoare, in Spania, la cateva ore dupa ce o instanta judiciara tocmai aprobase extradarea sa in Statele Unite. McAfee era acuzat de evaziune fiscala, potrivit Reuters . „O comisie judiciara se va deplasa la penitenciar pentru…

- John McAfee, in varsta de 75 de ani, a fost internat in modulul 1 al inchisorii Brians 1. Profesioniștii din supravegherea penitenciarului l-au gasit mort in celula, iar serviciile medicale ale penitenciarului au intervenit pentru a efectua manevre de resuscitare, potrivit explicației Departamentului…

- Creatorul de sisteme software antivirus John McAfee a fost gasit mort in inchisoare, in Spania, la cateva ore dupa ce o instanta judiciara tocmai aprobase extradarea sa in Statele Unite. McAfee era acuzat de evaziune fiscala.

