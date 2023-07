Doi dintre varstnicii internati la centrul de ingrijire „Armonia” care face subiectul anchetei DIICOT privind maltratarea beneficiarilor, au cerut sa paraseasca centrul, inca de anul trecut, insa nu au avut posibilitatea de a face acest lucru. O femeie care a ajuns in centrul administrat privat si finantat din bani publici prin intermediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) nu a putut fi preluata de o alta asociatie, iar in cazul unui barbat internat in centrul „Armonia” familia, care platea pentru cazarea sa acolo, nu a fost de acord cu transferul.

Situatia…