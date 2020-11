Stiri pe aceeasi tema

- Atac terorist la Viena. Cel putin sapte persoane au murit VIDEO UPDATE: Ziarul Kurier raporteaza șapte morți și mai mulți raniți. Un atac armat a avut loc, luni seara, in centrul Vienei, in apropierea unei sinagogi. Potrivit primelor informatii, cel putin o persoana a murit. Potrivit unor martori, doi…

- Viena, capitala Austriei, a fost sub asediu luni seara. Cel puțin șapte persoane ar fi murit, iar alte 15 au fost ranite, in urma unui atentat ce a avut loc la o sinagoga din centrul orașului. Nu a fost vorba de un singur atac, ci de șase, care s-au petrecut in mai multe locuri din Viena. Primul dintre…

- Un barbat de 59 de ani a facut ravagii in municipiul Botosani dupa ce a aflat ca nu se mai poate apropia de sotia acestuia. Femeia a obtinut un ordin de restrictie dupa ce a fost agresata in mod repetat. Suparat, barbatul si-au urmarit sotia cu un cutit, ziua in amiaza mare si a devastat un cabinet…

- E clar ca Brad Pitt este unul dintre cei mai atragatori barbați din lume, lucru regasit in diferite clasamente, dar cine și-ar fi imaginat ca inceputul lui stangaci intr-ale actoriei, ocupațiile lui ocazionale, fiind pentru o perioada șofer și purtand costumul cocoșului ”El Pollo Loco” pentru a-și plati…

- A fost modificat programul privind transportul public local de persoane prin curse regulate in Municipiul Sebeș, inclusiv localitațile aparținatoare – Lancram, Petrești și Rahau. Modificarile au fost facute la solicitarea unitaților de invațamant și a cetațenilor din municipiul Sebeș, potrivit primariei.…

- Detalii socante ies la iveala in urma cercetarilor efectuate in cazul crimei ce a avut loc duminica la Blaj. Doi adolescenti de etnie rroma au batut cu bestialitate un barbat ramas necunoscut, astfel incat acesta a murit in ambulanta care il transporta la spital.

- Autoritațile anunța ca, in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 1230 de persoane (dintre care 1154 adulți și 76 copii). Pana miercuri,19 august, au fost vindecate 758 de persoane.

- In ultimele 24 de ore, 15 persoane au fost rapuse de Covid-19. Bilanțul total al cazurilor de deces ajunge la 878. Totodata, MS confirma decesul medicului din Anenii Noi , insa precizeaza ca decesul nu a fost provocat de infecția cu Covid-19.