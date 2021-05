Noi detalii pentru sezonul final ”La Casa de Papel” (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Serialul „Emily in Paris” de pe Netflix o urmarește pe Emily, o americana de douazeci și ceva de ani din Chicago, care iși lasa viața anterioara și iubitul in urma și se muta la Paris pentru o oportunitate neașteptata de munca. Ea are sarcina de a aduce un punct de vedere american unei venerabile firme...…

- Serialul care a fost pe locul 1 in trendingul pe Netflix timp de mai bine de o luna se intoarce cu sezonul doi. Acesta va fi lansat pe 19 mai 2021, iar daca nu ai vazut pana acum vreun episod, iți recomandam cu tarie sa o faci. Sinopsis: Incercand sa se razbune și sa demonstreze... View Article

- Cel de-al doilea sezon din serialul „Ragnarok” va fi lansat de Netflix, la nivel global, pe 27 mai, potrivit unui comunicat remis News.ro. Serviciul de streaming a lansat miercuri primele imagini din sezonul secund al „Ragnarok”, o drama pe tema maturizarii, care construieste si contribuie…

- Netflix a reinnoit cel mai mare serial al sau, Bridgerton, cu sezoanele 3 și 4. Sezonul 2 este in producție și urmarește povestea din seria de romane – Lordul Anthony Bridgerton aflat in cautarea iubirii. Platforma spune ca nu s-a așteptat la succesul pe care l-a avut serialul: „Bridgerton ne-a luat…

- New Amsterdam este, fara indoiala, serialul care a atras atenția romanilor intr-un mod in care nu prea o facuse cineva anul asta. Serialul se afla de aproape o luna pe primele locuri in TOP-ul Netflix pentru Romania, și nu pare sa coboate prea curand de acolo. In producția difuzata de Netflix, pentru…

- Umor negru, o porție sanatoasa de acțiune și adrenalina pura. Aceasta este promisiunea Sky Rojo, noul titlu Netflix care va avea premiera la nivel mondial pe 19 martie. Primul sezon adopta un format cu adevarat inovator pentru un serial de drama, venind cu opt episoade de 25 de minute și cu un mix de…