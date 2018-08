Stiri pe aceeasi tema

- Tagedie in Italia: cel pțtin 11 oameni și-au pierdut viața și mulți alții au fost raniți dupa prabușirea unui viaduct langa Genova. Cifrele furnizate de ministerul de Interne sunt insa provizorii. Exista temeri ca numarul morților este mult mai mare.

- Primele imagini din elicopter cu podul din Genova care s-a prabușit astazi in Italia. Din imagini se observa cum afara ploua infernal, iar mai multe mașini au fost inghițite in gol.In urma tragediei peste 11 persoane au murit.

- O portiune a unui viaduct al autostrazii A10 s-a prabusit marti langa orasul Genova, in nord-vestul Italiei, si este posibil sa existe autovehicule cazute in gol, au anuntat serviciile de pompieri, tr...

- Echipele de salvare cauta posibili supravietuitori printre daramaturi. Prabusirea a avut loc in zona Greater Noida, o suburbie a capitalei indiene New Delhi. Blocul de sase etaje s-a prabusit in noaptea de marti spre miercuri peste o cladire vecina, relateaza Reuters.

- Cel putin trei persoane au murit intr-o suburbie a capitalei indiene New Delhi, dupa ce un bloc de sase etaje s-a prabusit in noaptea de marti spre miercuri peste o cladire vecina, relateaza Reuters.

- Doi morți și cel putin 50 de oameni prinși sub daramaturi dupa ce un imobil cu sase etaje s-a prabusit peste o cladire cu patru etaje din apropiere in orasul Noida, de la periferia New Delhi, a informat miercuri politia, precizand ca salvatorii cauta inca persoane care ar putea fi prinse sub daramaturi,…

- Imagini cutremuratoare: Patru oameni au murit in urma unui accident cumplit in urma cu putin timp. Vezi cum s-a intamplat tragedia.foto Masina in care se aflau s-a rasturnat intr-un sant. La fata locului sunt acum politistii care fac verificari, iar traficul este ingreunat. Un accident grav s-a petrecut…

- Accidentul s-a produs in jurul orei locale 20:00, intr-o perioada cand in centrul orasului se inregistreaza un flux mare de pietoni. Victimele au fost din randul pietonilor, intrucat muncitorii parasisera deja santierul de renovare amenajat in jurul teatrului Parravicini.Cladirea acestui…