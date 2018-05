Noi detalii legate de moartea lui Avicii. Cum a fost găsit DJ-ul Celebrul DJ Avicii, a carui moarte a socat intreaga lume, s-ar fi sinucis taindu-si venele. Este ceea ce sustine site-ul TMZ, care citeaza mai multe surse anonime. Potrivit site-ului, chiar familia artistului ar fi facut aluzie la o sinucidere in mesajul publicat dupa moartea sa. "Nu mai putea merge mai departe. Dorea sa gaseasca pacea", se spune in mesaj. Pe de alta parte, tragicul eveniment a dezvaluit existenta unei iubite secrete a lui Avicii, un fotomodel de origine ceha. Aceasta a postat la randul sau imagini cu muzicianul care parea… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- DJ-ul suedez Avicii s-a sinucis la varsta de 28 de ani, dupa ce a vorbit in repetate randuri despre problemele sale cu anxietatea si abuzul de alcool, avertizand chiar ca va muri din cauza epuizarii daca nu i se va permite o pauza. Moartea sa a socat industria si fanii, iar pana acum familia nu a dorit…

- Tabloidul american TMZ sustine ca mai multe surse din anturajul acestuia au confirmat ca artistul suedez s-a sinucis, asa cum lasa sa se inteleaga si un mesaj transmis, saptamana trecuta, de familia lui DJ Avicii.

- La doua saptamani dupa ce vestea mortii lui Avicii a socat o lume intreaga, noi date despre modul in care DJ-ul suedez a murit au fost publicate de presa internationala. Potrivit TMZ, Avicii s-ar fi sinucis prin sangerare, dupa ce si-a facut taieturi pe corp.

- Noi detalii ies la iveala privind cauza mortii celebrului DJ Avicii. Surse din cadrul familiei DJ-ului care a fost gasit mort saptamana trecuta in Oman au facut publice noi informatii legate de ultimele clipe din viata celebrului artist.Citeste si: Surpriza pentru fanii Guns N’ Roses. Trupa…

- Noi informații despre moartea DJ-ul suedez Avicii ies la iveala. Se pare ca acesta s-ar fi sinucis provocandu-și taieturi cu un ciob de sticla. Mai multe surse din interiorul familiei au dezvaluit ca intr-adevar Avicii și-a provocat singur moartea, dupa ce s-a taiat cu un ciob de sticla, ceea ce a dus…

- Noi detalii cutremuratoare ies la iveala despre sinuciderea lui Avicii. Moartea celebrului DJ a indoliat o lume intreaga. Familia lui a dezvaluit ca artistul și-a luat viața și ca suferea de depresie și anxietate. Avicii a fost gasit mort pe 20 aprilie, in Oman, la varsta de 28 de ani. (Afla aici cum…

- In cazul mortii lui Avicii, Politia din Oman a exclus orice circumstante suspecte in cazul mortii DJ-ului suedez, informeaza BBC.DJ-ul suedez Avicii, pe numele sau real Tim Bergling, a murit vineri, la varsta de 28 de ani, potrivit unui anunt facut de agentul lui. El a fost gasit mort in Muscat,…

- Celebrul și indragitul DJ suedez Avicii a fost gasit mort, vineri dupa-amiaza, in Muscat, capitala statului Oman. Detalii legate de decesul muzicianului nu sunt inca cunoscute. Nici unde exact a fost gasit mort, nici cum, nici ce ar fi putut duce la deces.