Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 14 ani, din Alexandria, a murit chiar in timpul banchetului organizat de sfarșit de an școlar. Colegii acestuia au povestit ca tanarul a acuzat o stare de rau, iar ulterior a cazut secerat. (Promotiile zilei la monitoare) Baiatul de 14 ani a cazut de pe scaun, iar cadrele didactice au apelat…

- Detalii cutremuratoare ies la iveala in cazul cimei de la Arad, petrecuta vineri. Aceasta a replicat crima petrecuta cu o zi mai devreme, la Timișoara: soți geloși și-au casapit la propriu nevestele. Coincidențele se țin lanț. In niciunul din cazuri barbații nu au avut dovezi concrete din care sa reiasa…

- „Ca urmare a informatiilor aparute in presa, cat si a comunicatului emis de Compartimentul de Informare si Relatii Publice din cadrul Parchetului de pe Langa Tribunalul Bucuresti, institutia noastra s-a autosesizat, iar in data de 19.05.2018, intre orele 00:30-02:00, o echipa de comisari din cadrul…

- Anchete in Bucuresti, in cazul copilului de 3 ani care a murit dupa ce ar fi mancat shaorma, impreuna cu mama si tatal sau. Politistii i-au audiat pe parinti, iar patronul shaormeriei va ajunge si el in fata anchetatorilor.

- Detalii socante ies la iveala in cazul tinerei de la Cricova, care a fost gasita dezmembrata, sambata trecuta, pe malul unui lac. Ea a fost decapitata, iar capul ei a fost depistat, ieri, in iazul de la Gratiesti, dupa ce fortele de ordine au retinut presupusul asasin.

- Lidera PAS, Maia Sandu, merge rar la cinema, este pasionata de munți și are o metoda simpla de a se menține mereu in forma. Marturiile in acest sens au fot facute in cadrul emisiunii online #Fara_protocol, moderata de jurnalistul Dorin Galben.

- Un barbat care lucreaza la supermarketul de unde Andrei Gheorghe isi facea mereu cumparaturile a vorbit la o emisiune tv despre ultima intalnire pe care a avut-o cu realizatorul tv. "Venea singur la cumparaturi sau insotit de alte persoane, m-a ajutat si cu sfaturi... Sunt paznic la un supermarket.…

- Mai multe percheziții domiciliare au fost efectuate de procurorii DIICOT in cazul tanarului din Pitești lasat sa moara pe trotuarul din fața blocului in care locuia. Un dosar de ucidere din culpa și operațiuni comerciale cu substanțe susceptibile de a avea efect psihoactiv a fost deschis in aceasta…