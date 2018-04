Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul DJ suedez Avicii a fost fotografiat relaxandu-se cu prietenii, cu o bautura in mana, pe un yaht, in largul coastelor Omanului, cu doar o zi inaintea decesului sau, survenit vineri, la varsta de 28 de ani, informeaza The Sun. Potrivit site-ului TMZ, Avicii, pe numele sau real Tim Bergling, parea…

- Doua autopsii au fost efectuate in cazul celebrului DJ suedez Avicii, care a murit vineri in Oman, si anchetatorii au respins orice pista criminala in cauza decesului, a declarat o sursa din cadrul politiei din Oman. "Noi confirmam ca nu exista nici o pista criminala retinuta pentru decesul" starului…

- DJ Avicii, pe numele sau real Tim Bergling, a murit vineri, la varsta de 28 de ani. El a fost gasit mort in Muscat, Oman. Autoritațile au solicitat doua autopsii, iar prima a fost facuta chiar in ziua morții artistului. Sambata s-a facut și a doua, dar cauza morții nu a fost divulgata. „Doua autopsii…

- DJ-ul si producatorul Tim Bergling, cunoscut sub numele Avicii, a murit vineri dupa-amiaza in Oman, a anuntat impresarul starului. DJ-ul avea 28 de ani. "Cu profund regret anuntam pierderea lui Tim Bergling, cunoscut sub numele de Avicii. A fost gasit mort in Muscat, Oman, vineri dupa-amiaza, 20 aprilie.…

- Ultima fotografie publicata de Avicii a aparut pe contul acestuia de Instagram pe 4 aprilie, cu mai bine de doua saptamani inaintea decesului. „It’s always sunny in California” („Mereu e soare in California” – n.r.), a scris Avicii, in dreptul fotografiei publicate pe Instagram. Acum, in dreptul imaginii,…

- Showbiz-ul in stare de soc! A MURIT. Artistul a fost gasit fara suflare in casa, in urma cu cateva minute DJ-ul suedez Avicii, pe numele sau real Tim Bergling, a murit vineri, la varsta de 28 de ani, potrivit unui anunt facut de agentul lui, scrie The Hollywood Reporter. El a fost gasit mort in Muscat,…

- Dj-ul și producatorul Tim Bergling, cunoscut sub numele Avicii, a murit vineri dupa amiaza in Oman, a anunțat impresarul starului. DJ-ul avea 28 de ani. “Cu profund regret anunțam pierderea lui Tim Bergling, cunoscut sub numele de Avicii. A fost gasit mort in Muscat, Oman vineri dupa-amiaza, 20 aprilie.…

- Celebrul DJ Tim Bergling, cunoscut drept Avicii, a murit astazi in Oman, la doar 28 de ani, potrivit Variety. „Cu durere profunda anuntam decesul lui Tim Bergling, cunoscut drept Avicii”, potrivit declaratiei provenita de la reprezentantul artistului. „Acesta a fost gasit mort in Muscat,…