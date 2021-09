Stiri pe aceeasi tema

- Durere fara margini pentru familia și prietenii Denisei Martin, tanara de 19 ani ucisa cu sange rece de fostul iubit in Gorj. Aceasta a fost inmormantata, iar sute de persoane au condus-o pe ultimul drum spre cimitir.

- Crima din Gorj ar fi putut fi evitata. Mama fetei ucisa din gelozie de fostul iubit susține ca fata ei a depus mai multe plangeri la poliție și a cerut sa fie aparata. Tot mama victimei a povestit ca polițiștii i-ar fi raspuns tinerei ca inainte sa faca ceva trebuie sa il prinda in flagrant, […] The…

- Moarte șocanta a unei tinere de 19, din comuna Baia de Fier, Gorj. Fata a fost ucisa in cursul nopții trecute, chiar de iubitul sau. Polițiștii au fost oripilați de modul in care victima a fost gasita, cel mai probabil, criminalul dorind sa ascunda fapta odioasa. In aceste momente, baiatul se afla la…

- Noi detalii in cazul crimei care a indoliat o țara intreaga! Adolescentul arestat pentru uciderea Chiarei Gualzetti, minora de 15 ani care a fost gasita fara suflare intr-un tufiș, a marturisit crima și, mai mult decat atat, a subliniat faptul ca o anumita forța, o voce interioara, l-a impins sa faca…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta solicita azi mentinerea in stare de arest preventiv a lui Romica Cosmin Harabor. Cel in cauza este principalul suspect in cazul mortii profesoarei Cristina Palu, din Cernavoda. Cererea magistratilor va fi analizata azi de judecatorii Tribunalului…

- Detalii care pot schimba total datele problemei in cazul morții avocatei Monica Cioata, cazuta de la etajul 6 al unui bloc din Iași, cartierul Targu Cucu. Vecinii spun ca la etajul inferior ar locui un barbat de origine greaca, ce și-a montat o camera de supraveghere ce da spre parcarea blocului.