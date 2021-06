Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie fara precedent in Italia! O tanara de doar 15 ani a fost injunghiata și mai apoi a fost aruncata intr-un tufiș, fara suflare, de iubitul ei. Tanarul a recunoscut crima, insa cei apropiați sunt șocați și nici acum nu le vine sa creada ca Chiara Gualzetti este moarta. Iata cum s-a intamplat totul!

- CHIȘINAU, 20 iun - Sputnik. Autoritațile locale belgiene au confirmat reprezentanților Ambasadei Republicii Moldova in Regatul Belgiei despre incheierea operațiunii de cautare, fiind confirmat decesul celui de-al doilea cetațean moldovean. Știrea se actualizeaza... Fii la curent cu…

- UPDATE 18 iunie 2021, ora 11:07 – Adolescenta care a fost accidentata, ieri, pe o trecere de pietoni din Iași, este in stare stabila, dar se afla, in continuare, in coma. Directorul Spitalului de Neurochirurgie din Iași, Lucian Eva, a declarat ca tanara a fost transportata cu traumatism cranio-cerebral…

- Procurorii au inițiat o urmarire penala pentru vatamare corporala intenționata in cazul minorei de 13 ani care a murit, la scurt timp dupa ce a fost descoperita in apropierea unei cladiri parasite din parcul Valea Trandafirilor.

- Apar noi informații și piste in ancheta privind asasinatul de la Arad. Mașina omului de afaceri Ioan Crișan a explodat acum o saptamana, iar de atunci specialiștii Poliției Romane fac cercetari pentru a stabili cine sunt cei care au comandat crima Exista mai multe piste, iar anchetatorii cred ca cel…

- Un barbat din judetul Arges, care duminica dupa-amiaza i-a omorat pe fosta sa concubina si pe fiul acesteia, fusese reclamat la autoritatile judiciare in luna februarie a acestui an. Femeia depusese o plangere in care sustinea ca barbatul o ameninta. Femeia in varsta de 38 de ani si fiul acesteia,…

- Fostul polițist Derek Chauvin, acuzat de uciderea lui George Floyd, a fost condamnat la , marți, dupa ce jurații au deliberat vreme de 10 ore pe parcursul a doua zile. Verdictul vine dupa mai multe saptamani de tensiuni și un proces extrem de complicat.