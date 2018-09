Stiri pe aceeasi tema

- Principalul suspect ca a furat arma jandarmeritei este cautat de toti politistii din tara. Poza suspectului a fost facuta publica de catre procurori si este un apel catre populatie pentru a da orice informatii despre acest suspect la numarul de urgenta 112. De altfel, el a fost fotografiat cu pistolul…

- Rasturnare de situatie in cazul Nicoletei Caciula, romanca ucisa si incendiata in Italia. Politistii au reusit sa il prinda pe criminal, nimeni altul decat nepotul romancei. Daniel Lorys Caciula, in varsta de 22 de ani, nascut in Italia, la San Candido din provincia Bolzano, a arestat preventiv si acuzat…

- In cazul femeii rapite din Arad, oamenii legii, care au dus la audieri, miercuri, mai multe persoane despre care credeau ca au fost implicate inincident, au constatat ca presupusa victima este ruda cu cei audiati si nu a depus plangere. Ba mai mult, femeia, care a fost identificata si are 41 de ani,…

- Nepotul lui George Cosbuc fost vazut ultima data de catre familie miercuri, cand a plecat catre fabrica de prelucrare a lemnului din localitatea Coșbuc, unde trebuia sa ramana pana a doua zi, pentru a pazi fabrica. In toiul noptii, familia a primit un telefon straniu de la acesta in care a…

- Un Mercedes cu numere romanești a fost vazut de mai multe ori langa casa lui Sergei Skripal din Anglia, inainte ca fostul spion rus sa fie otravit cu un agent neurotoxic. Potrivit martorilor, mașina avea patru pasageri, intre care unul dintre aceștia era o femeie.

- Noi detalii in cazul omorului din satul Dezghingea, Gagauzia. Suspectul, in varsta de 52 de ani, a marturisit ca totul s-a intamplat dupa un conflict izbucnit in urma consumului excesiv de alcool. Ofensele reciproce au degenerat in bataie.

- Detalii cutremuratoare au aparut in cazul celor doi copii de 11 ani care s-au inecat in Vaslui. Micutii, care erau veri, si-au pierdut viata dupa ce au vrut sa faca baie intr-un iaz artificial. Tragedia s-a petrecut miercuri seara, atunci cand familiile au dat alerta.

- Barbatul de 46 de ani din Murfatlar, suspectat ca si a injunghiat mortal sotia cu care se afla in divort a fost adus in aceasta dupa amiaza la instanta pentru a fi prezentat cu propunere de arestare preventiva. Reamintim ca, ieri seara, in jurul orei 20.50, un barbat de 46 de ani, din oras Murfatlar,…