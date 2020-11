Stiri pe aceeasi tema

- Femeia gravida, în vârsta de 36 de ani, care a murit, vineri, la UPU a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Craiova, a fost confirmata pozitiv cu SARS-CoV-2 dupa deces, potrivit unui comunicat remis de conducerea spitalului. "Pacienta…

- O femeie insarcinata, in varsta de 36 de ani, a murit la Spitalul Județean din Craiova. Tanara avea simptome de COVID-19 și a fost testata. In așteptarea rezultatelor, starea ei s-a agravat. Tanara din Bailești ar fi fost transportata cu o ambulanța la Spitalul Filantropia din Craiova dupa ce a acuzat…

- Potrivit unui comunicat de presa al Institutului "Matei Bals", pacientul cu COVID-19 era internat intr-un salon aflat intr-una din cladirile spitalului, la etajul 2, iar vineri s-a aruncat de la fereastra. Conform sursei citate, barbatul a primit imediat asistenta medicala, pentru asigurarea functiilor…

- Cazurile grave de COVID-19 la copii devin tot mai dese, iar medicii trag un semnal de alarma. Un baiețel de doar trei anișori a fost internat la Spitalul Gomoiu din București, dupa ce a dezvoltat o reacție periculoasa la infecația cu noul coronavirus. Ce probleme de sanatate are baiețelul in momentul…

- In perioada de pandemie sistemul sanitar a fost dat peste cap de multimplele probleme aparute in acesta perioada. Astfel, sispemul sanitar a fost prins „descoperit” din multe puncte de vede și s-au vazut vulanabilitațile din ministerul Sanatații. Astfel ca in celebrul film „Domnul Lazarioiu”, un pacient,…

- Unul dintre cei mai tineri suceveni care s-au imbolnavit cu noul coronavirus este Gabriel-Mattias, care a fost confirmat cu Covid-19 cand avea varsta de doar 5 luni. Asta s-a intamplat in plina criza epidemica, cand toți medicii de la secția Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența (SJU) ...

- Un nou deces cauzat de COVID-19 a fost inregistrat in județul Alba. Potrivit autoritaților sanitare este vorba despre un barbat in varsta de 75 de ani din Tatarlaua. Acesta a fost confirmat pozitiv pe 3 septembrie și tot in aceeași zi a fost internat la Spitalul Județean de Urgența Alba. CITEȘTE ȘI:…

- Un nou deces al unui pacient confirmat ca fiind infectat cu COVID-19 a fost inregistrat in județul Alba. Este vorba despre o femeie in varsta de 77 de ani, din Zlatna, care a decedat la secția de ATI a Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia. Potrivit reprezentanților Direcției de Sanatate Publica…