- Noi detalii ies la iveala in cazul celor 2 copii de 11 și 13 ani violați de catre un individ pe care-l cunoșteau, in orașul Galați. Barbatul i-a imbatat și i-a inchis in casa. Potrivit IPJ Galați, poliția a fost sesizata luni de instructorul de serviciu al unei case de tip familial, din orașul…

- Legea anti-avort, adoptata acum și in Polonia, a adus o prima victima: o femeie de 30 de ani, care a decedat. Dupa moartea femeii insarcinate, care ar fi putut fi salvata daca avortul era inca legal, s-au starnit numeroase controverse politice și tensiuni sociale, relateaza Politico . Femeia a murit…

- Cadavrul parțial ars care a fost gasit sambata, in apropierea cimitirului din cartierul aradean Bujac, este al unei fețite in varsta de 5-6 ani, care a murit in urma unei lovituri la cap, potrivit raportul expertizei medicale, citat de Agerpres.Fetița a fost victima unei agresiuni, fiind lovita cu un…

- Detalii noi ies la iveala in cazul fetiței de doi ani, decedata dupa ce ar fi cazut in cada. Concubinul și mama fetiței au fost arestați pe data de 17 septembrie pentru ucidere din culpa și rele tratamente aplicate minorului! Cei doi parteneri au stat in arestul preventiv al poliției pentru 30 de zile,…

- Ovidiu și Marius sunt amandoi IT-ști. Primul la Cluj, al doilea la Galați. Deși muncesc amandoi in același domeniu de 12 ani, la final de luna Ovidiu caștiga mai bine. Și asta nu pentru ca lucreaza la firme diferite sau pentru ca au sarcini diferite. Motivul il reprezinta pur și simplu orașul in care…

- In foaia de observatie a medicilor de la Spitalul de Copii „Sfanta Maria” din Iasi scrie ca, printre altele, fetita avea „fracturi osoase vechi multiple” si politraumatisme prin agresiune.

- Femeia, in varsta de 89 de ani, din regiunea Tirol, Austria, suferea de demența și a murit in iunie 2020, din cauze naturale. Fiul ei, un barbat, in varsta de 66 de ani, a ținut in subsolul casei cadavrul, iar potrivit achetatorilor citați de BBC , barbatul a recurs la acest gest pentru a incasa in…