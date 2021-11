Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din municipiul Cahul este cercetat penal, invinuit ca si-a impuscat sotia de care se despartise si pe mama acesteia. S-a intamplat sambata seara, in scara unui bloc din Cahul, in timp ce femeile, impreuna cu alti membri ai familiei, se intorceau acasa.

- Crima din gelozie in orasul Cahul. Un barbat de 49 de ani si-a impuscat mortal sotia și soacra dintr-o arma de vanatoare deținuta ilegal. Totul s-a intamplat aseara, intr-un bloc din centrul orasului. Oamenii legii au fost anuntati de fiul celor doi soti.

- La data de 6 octombrie 2021, polițiștii din Alba Iulia au fost sesizați, de catre o femeie, de 31 de ani, din municipiu, cu privire la faptul ca ar fi fost agresata de catre fostul soț. Polițiștii deplasați la fața locului au constat faptul ca, in urma unor discuții in contradictoriu, barbatul de 36…

- Un avion privat de mici dimensiuni inmatriculat in Romania s-a prabușit duminica peste o cladire goala de la marginea orașului italian Milano. Toți cei opt oameni de la bord au murit, potrivit poliției. Printre morți s-ar afla cel mai bogat roman, dar și un copil. Potrivit Corriere della Sera, la bordul…

- Un barbat si-a parasit sotia pentru ca nu mai avea grija de feminitatea ei. Cei doi au trei copii impreuna, dar acest lucru nu l-a oprit sa plece de acasa pentru o femeie mai tanara. Un barbat si-a parasit sotia pentru ca nu se mai epila. „In viața trecem prin mai multe etape. Acum un an m-am desparțit…

- Noi detalii in cazul minorei de 2 ani, din Iași, care a murit la spital, dupa ce a fost adusa in stare de inconștiența, iar mama ei, a spus ca a lasat-o nesupravegheata in cada cu apa. In urma dosarului penal intocmit de politiștii Serviciului de Investigații Criminale Iași, sub aspectul savarșirii…

- Iulia Salagean pare sa iși fi revenit cum nu se poate mai bine, iar dupa zambetul pe care il afișeaza in ultima perioada, pare-se ca cineva este raspunzator de fericirea blondinei. Fosta soțoa a lui alex Bodi a marturisit, la Xtra Night Show, ca in viața ei exista un barbat misterios care o face sa…

- Prezenta cauza a fost solutionata in prima instanta de Judecatoria Constanta, care a amis actiunea reclamantului si a decis obligarea reclamantei sa i achite fostului sot suma de 50.000 de lei, cu titlul de daune morale. Magistratii Sectiei I civila din Tribunalul Constanta au acordat un nou termen…