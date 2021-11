Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul din Neamț care sambata dimineața și-a injunghiat soția și gemenele, omorand una dintre fete, a fost astazi arestat. Pe numele agresorului fiind deschis acum un dosar sub acuzațiile de omor calificat deosebit de grav și tentativa de omor.

- „Face afirmații pline de furie, dar nu le face el personal, ci boala. Este profund bolnav și va face declarații rele și foarte rele. Atat timp cat iși va lua medicamentele, va fi liniștit. Numai ca, sunt convins ca nu iși va lua medicamentația, iar atunci va face rau și altora. Va trece prin multe expertize…

- Tragedie fara margini in Roman, județul Neamț, acolo unde un barbat in varsta de 40 de ani și-a injunghiat soția, dar și cele doua fiice gemene de doar doua luni. Din nefericire, unul dintre bebeluși nu a rezistat și s-a stins din viața, chiar la spital. Totodata, cea de-a doua fetița a fost transportata…

- Detalii șocante in cazul fetiței de doi ani din Iași, moarta dupa ce ar fi cazut in cada! Mama minorei a bagat-o pe Sofia in mașina, iar copila s-a invartit mai bine de un minut. Acest lucru nu ar fi ieșit la iveala daca cea care i-a dat viața nu ar fi filmat totul și nu ar fi pastrat videoclipurile…

- Noi detalii in cazul minorei de 2 ani, din Iași, care a murit la spital, dupa ce a fost adusa in stare de inconștiența, iar mama ei, a spus ca a lasat-o nesupravegheata in cada cu apa. In urma dosarului penal intocmit de politiștii Serviciului de Investigații Criminale Iași, sub aspectul savarșirii…

- In foaia de observatie a medicilor de la Spitalul de Copii „Sfanta Maria” din Iasi scrie ca, printre altele, fetita avea „fracturi osoase vechi multiple” si politraumatisme prin agresiune.