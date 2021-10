Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul incendiat și fara picioare gasit sambata dupa masa pe un teren viran din apropierea cimitirului din cartierul Bujac a fost depistat de un caine scos la plimbare de stapanul sau. Cainele a luat urma unui miros, a plecat și s-a intors in gura cu laba unui picior. Stapanul patrupedului a crezut…

- Caz cutremurator la Arad! Cadavrul fara picioare al unui copil de aproximativ 8 ani fost descoperit in cartierul Bujac, langa un cimitir. Alerta a fost data de persoanele care au gasit talpa unui picior ars pe o strada de langa cimitir.

- La mai putin de jumatate de an de la momentul in care un om de afaceri a fost aruncat in aer, la Arad are loc un nou eveniment socant. Un copil de aproximativ opt ani a fost descoperit mort, fara picioare, in cartierul Bujac.

- Femeia, in varsta de 89 de ani, din regiunea Tirol, Austria, suferea de demența și a murit in iunie 2020, din cauze naturale. Fiul ei, un barbat, in varsta de 66 de ani, a ținut in subsolul casei cadavrul, iar potrivit achetatorilor citați de BBC , barbatul a recurs la acest gest pentru a incasa in…

- Bob Dylan se confrunta cu acuzații grave, iar fanii celebrului cantareț sunt șocați de cele auzite. Starul internațional ar fi drogat și violat o fetița in varsta de 12 ani. Cum și cand s-a petrecut totul? Bob Dylan, acuzații grave: ar fi drogat și abuzat o fetița de 12 ani. Detalii din caz Celebrul…