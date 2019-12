Stiri pe aceeasi tema

- Este alerta maxima in randul polițiștilor dambovițeni. Cinci adolescente ce au plecat voluntar, dintr-un modul de tip familial, nu au mai dat niciun semn de viața de mai bine de 24 de ore. Oricine poate oferii informații este rugat sa sune la 112.

- Detalii halucinante din ancheta crimei de la Dambovița. Mașina folosita de cetațeanul olandez, principalul suspect in acest caz, cu care ar fi rapit-o pe Adriana, este in continuare la societatea de inchiriei auto.

- Detalii cutremuratoare au fost aflate duminica, dupa ce trupul neinsufletit al Adrianei Mihaela Feraru a fost gasit. Unul dintre suspecti este un cetatean de origine olandeza care a ajuns in zona scolii micutei cu un autoturism inchiriat din Bucuresti.

- Cazul fetitei de 11 ani, gasita moarta pe un camp din judetul Dambovita foto diicot.ro Anchetatorii au oferit duminica seara, câteva informatii despre cazul fetitei de 11 ani gasita moarta pe un câmp din judetul Dâmbovita. Minora a plecat vineri de la scoala dar nu…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita a anuntat, intr-o conferinta de presa, ca exista un suspect principal, un cetatean strain, in cazul fetitei de 11 ani din comuna Gura Sutii, disparuta vineri si gasita decedata duminica, pe un camp la iesirea din localitate, potrivit Agerpres."Datele…

- "Politia nu a fost in stare sa o caute, degeaba au atatea echipamente. Am cautat-o noi cu lanternele", a spus fratele fetitei, potrivit unor imagini difuzate de Romania TV. Politistii au deja un cerc de suspecti si vor da mai multe detalii in cadrul unei conferinte de presa la sediul IPJ…

- Politistii au deschis dosar penal in rem pentru lipsire de libertate in cazul fetei de 11 ani din localitatea damboviteana Gura Sutii care nu s-a mai intors acasa, iar actiunile de cautare se deruleaza cu forte sporite si duminica, informeaza IPJ Dambovita. Fata a plecat vineri de la scoala si nu a…