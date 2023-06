Stiri pe aceeasi tema

- Melis, fata de 14 ani ucisa in Gradina Botanica din Craiova, a fost prima persoana care a sunat la 112 pentru a anunța ca ea și prietenul ei au fost atacați. Fata a reușit sa sune la 112 dupa ce atacatorul, in varsta de 17 ani, a scos din rucsac un cuțit și l-a injunghiat […] The post Rasturnare de…

- Crima comisa in Gradina Botanica din Craiova a șocat o țara intreaga, iar informațiile noi, aparute la mai mult de 48 de ore de la comiterea crimei, par sa creeze adevarate revolte in jurul cetațenilor. Dupa ce s-a aflat modul in care Meliss a fost ucisa, dar și presupusul motiv al ucigașului pentru…

- Apar noi informații dramatice in cazul atacului de la Gradina Botanica din Craiova, unde o fata de 14 ani a fost ucisa și un tanar a fost injunghiat și se afla in stare grava la spital. Fata a fost prima care a sunat la 112, sa anunțe ca sunt atacați.

- Drama de la Gradina Botanica din Craiova, in urma careia o fata de 14 ani a murit, iar un tanar de 19 ani a ajuns in stare grava la spital, fiind in continuare sub atenta monitorizare a medicilor, a șocat o țara intreaga. Continua sa apara detalii despre acest caz anchetat de catre oamenii legii. […]…

- Meliss (14 ani) a murit in brațele medicilor care au incercat cu disperare sa o salveze. Fata era impreuna cu prietenul sau in Gradina Botanica. Cei doi au fost atacați de un adolescent in varsta de 17 ani.

- Bunica Lorica a acceptat sa stea de vorba cu reporterii Acces Direct. Femeia se afla la scari, locul unde ar fi fost și Simona in ziua de 11 aprilie, atunci cand ar fi avut loc crima. Femeia spune ca fiica ei nu poate conștientiza ca Marcel Șerbuc i-a ucis copila și ca existau anumite detalii care dadeau…

- Barbatul suspectat de uciderea fetiitei de 12 ani al carei cadavru a fost gasit in lada unei canapele intr-un apartament din Sectorul 4 al Capitalei i-a spus propriei mame ca a facut ”un lucru foarte grav”, a omorat-o pe fiica concubinei sale.El a relatat, insa, conform achetatorilor, ca au avut un…

- Apar informații cu impact emotional puternic despre momentele dinaintea morții fetiței de 12 ani, ucisa și ascunsa in lada unei canapele dintr-un apartament bucureștean. Descoperirea cadavrului aflat in putrefacție a fost facuta, sambata, dupa ce proprietarul apartamentului in care se afla corpul neinsuflețit…