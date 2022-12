Stiri pe aceeasi tema

- Justitia belgiana decide joi cu privire la mentinerea sau nu in detentie a Evei Kaili, inculpata luna aceasta intr-o ancheta pentru coruptie care implica Qatarul si demisa din functia de vicepresedinte al Parlamentului European, scrie AFP, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ancheta privind scandalul sacilor de bani de mita din Parlamentul European se extinde. Eva Kaili incearca sa scape basma curata. Maria Grapini, europarlamentar a oferit detalii privind lista suspecților.

- Eurodeputata elena Eva Kaili, demisa din functia de vicepresedinta a Parlamentului European pentru prezumtiva ei implicare in presupusul scandal de luare de mita care vizeaza deopotriva Qatarul si Marocul, a recunoscut in fata judecatorului belgian care instrumenteaza cazul ca i-a dat instructiuni…

- Astazi, in conformitate cu procedurile prevazute de dreptul Uniunii, procurorul-șef european a solicitat ridicarea imunitații doamnei Eva Kaili, deputata in Parlamentul European, și a doamnei Maria Spyraki, deputata in Parlamentul European. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Parlamentul European (PE) a convenit miercuri sa suspende dezbaterea tuturor dosarelor legislative care au legatura cu statul Qatar si de asemenea vizitele in aceasta tara, solicitand in plus oprirea accesului ''reprezentantilor intereselor qatareze'' in aceasta institutie europeana pana la solutionarea…

- Nu numai Qatar, ci si Maroc ar fi implicat in scandalul de coruptie care afecteaza Parlamentul European, scrie saptamanalul german Der Spiegel, care a avut acces la documente din ancheta. Poliția belgiana a publicat imagini cu sumele de bani, peste 1,5 milioane de euro, confiscate de la fosta vicepreședinta…

- ”Pozitia sa este ca este nevinovata. Ea nu are nimic a face cu mita din Qatar”, declara avocatul. Intrebat daca s-au gasit bani in locuinta clientei sale, juristul a raspuns ca ”nu confirm si nici nu dezmint. Exista o confidentialitate”. ”N-am nicio idee daca s-au gasit bani sau cati bani s-au gasit”,…

- Scandalul de corupție care zguduie in prezent Parlamentul European este „extrem de ingrijorator”, a declarat luni dimineața șeful politicii externe a UE, Josep Borrell, potrivit Politico . Procurorii belgieni au pus-o oficial sub acuzare, duminica, pe vicepreședinta Parlamentului European, Eva Kaili,…