- O femeie, de 28 de ani, din Tecuci a fost lovita intenționat cu mașina in urma unei dispute pentru un loc de parcare. Poliția Județeana Galați a anunțat miercuri ca șoferul care a lovit-o pe tanara, ce incerca sa țina un loc de parcare pentru tatal ei, este cercetat penal, informeaza Hotnews . Conform…

- In anul 2000 cand Florin Cițu avea 28 de ani se afla de 8 ani in Iowa și iși susținea doctoratul. In noaptea in care a fost depistat baut la volan, actualul premier conducea o mașina sport, un Ford Probe din anii 90. La Briefingul la care a recunoscut intamplarea din 2000, Cițu a spus […] The post FOTO…

- Un șofer tare grabit a fost la un pas de a provoca un accident feroviar, marți dimineața, la bariera de la Taietura Turcului. Deși semnalele acustice de la nivelul caii ferate erau pornite, șoferul autoutilitarei a incercat sa treaca de bariera, doar ca a ramas blocat. Polițiștii au deschis dosar penal,…

- Incidentul s-a petrecut in municipiul Castello di Cisterna, acolu unde agenții de poliție au observat o mașina oprita pe banda de urgența. Cand s-au apropiat de mașina, șoferul avea capul lasat peste volan, iar ușile erau incuiate.Polițiștii au reușit sa-l trezeasca, dar in loc sa se supuna ordinului…

- Tanara de 20 de ani, una dintre victimele tragicului accident petrecut zilele trecute in Baia Mare , unde un șofer a intrat cu mașina intr-o stație de autobuz in care așteptau mai multe persoane, a murit la spital, potrivit VasileDale. Victima a decedat, luni noaptea, la spital, in urma unui stop cardio-respirator.…

- Un tanar din localitatea Ciolpani, Ilfov, a fost surprins de camerele de supraveghere urcat pe plafonul masinii care se afla in mers. Politistii s-au autosesizat, iar baiatul de 20 de ani, care nu detine permis auto, s-a ales cu dosar penal. In imagini se vede ca barbatul sta pe mașina care avanseaza…

- Un autoturism al politistilor de la Sectia 3 Craiova a fost implicat intr-o tamponare, azi-noapte, la intersectia strazilor Calea Bucuresti si Fratii Buzesti. Potrivit oamenilor legii, accidentul s-a produs in timp de politistii urmareau un autoturism care trecuse pe rosu. Nici o persoana nu a fost…