Noi detalii despre vaccinarea anti-COVID în România: Va fi gratuită și voluntară Medicul Valeriu Gheorghița, cel care va conduce campania de vaccinare anti-Covid-19, a declarat ca vaccinarea va fi gratuita și voluntara, precizand ca se va face in trei etape: prima data se vor vaccina angajații sistemului sanitar, urmați de categoriile vulnerabile, apoi, in a treia etapa se va vaccina populația generala. ”Trebuie sa precizez un aspect: vaccinarea va fi gratuita si va fi voluntara, in niciun caz nu va fi conditionata sau obligatorie si din acest punct de vedere cred ca fiecare trebui sa aiba un nivel suficient de mare de date corecte si din surse sigure si credibile ca sa decida… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seful Comitetului National de conducere a campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, medicul militar Valeriu Gheorghita, afirma ca vaccinarea impotriva virusului SARS-CoV-2 va fi gratuita, nu va fi obligatorie, iar, din cauza resurselor limitate ale producatorilor, campania de vaccinare se va face…

- Medicul militar Valeriu Gheorghita, șeful Comitetului National de conducere a campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, a afirmat, sambata, la Digi 24, ca vaccinarea anti-coronavirus va fi gratuita și voluntara, noteaza News.ro.Valeriu Gheorghița a spus ca toate persoanele trebuie sa fie corect informate,…

- Strategia campaniei de vaccinare anti COVID-19 va fi facuta publica saptamana viitoare. Romania este parte a demersului european, iar distributia vaccinului va incepe simultan pentru toate statele.

- Strategia campaniei de vaccinare anti-COVID 19 va fi facuta publica saptamana viitoare, documentul fiind in acord cu recomandarile internaționale, a declarat sambata la Digi 24 Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare. Romania este parte a demersului european, ca parte egala, iar distribuția…

- Seful Comitetului National de conducere a campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, medicul militar Valeriu Gheorghita, afirma ca vaccinarea impotriva virusului SARS-CoV-2 va fi gratuita, nu va fi obligatorie, iar, din cauza resurselor limitate ale producatorilor, campania de vaccinare se va face in…

- Strategia campaniei de vaccinare anti-COVID 19 va fi facuta publica saptamana viitoare, documentul fiind in acord cu recomandarile internaționale, a decalrat sambata la Digi 24 Valeriu Gheorghița, coordonaatorul campaniei de vaccinare. Citește și: Analiza specialiștilor: cand va incepe scaderea…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca atunci cand va ajunge in Romania vaccinul anti-COVID, persoanele din categoriile vulnerabile vor fi imunizate primele si, probabil, gratis. "Am adoptat un memorandum la nivel european, exista o intelegere clara, cand se va produce vaccinul, in functie de cantitatile…

- Vaccinul gripal tetravalent administrat gratuit in cabinetele medicilor de familie persoanelor care fac parte din grupele cu risc de imbolnavire, in cadrul programului național de vaccinare, este disponibil pentru distribuție in Romania, incepand de saptamana aceasta. Prima tranșa ajunsa in țara noastra,…