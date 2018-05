Noi detalii despre tânăra ucisă cu 50 lovituri de cuţit în Belgia. Mama Laurei: A fost ameninţată Miercurea trecuta a avut ultima discuție cu Laura. Se intampla cu cateva ore inainte ca fata sa fie ucisa. „Mi-a trecut supararea cand am vazut ca este bine. Vorbeam pe whatsapp zilnic. Ultimul contact a fost miercuri pe la 2 și 11 minute, dupa-amiaza, inainte de crima. M-a intrebat ce fac și voia sa vorbeasca cu Izabela, cu sora ei. Nu eram insa acasa, cand am ajuns acasa Izabela se juca și nu a vrut la telefon, iar apoi s-a facut seara, m-am luat cu treaba și am omis sa o mai contactez. Am crezut ca ma suna ea. A doua zi, pe 24, am vazut ca nu era activa din seara precedenta de pe… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

