Noi detalii despre starea tânărului de 19 ani înjunghiat în Grădina Botanică din Craiova. Anunțul medicilor Tanarul de 19 de ani injunghiat pe 27 iunie in Gradina Botanica din Craiova este „constient, stabil hemo-dinamic si respirator“, iar „evolutia starii sale de sanatate este favorabila”, au transmis reprezentantii Spitalului de Urgența Craiova, relateaza agenția News.ro.Baiatul se afla in continuare in sectia de terapie intensiva, insa starea lui de sanatate cunoaste o ameliorare.„Pacientul se afla in continuare in ATI, insa este constient, stabil respirator si hemo-dinamic. Primeste in continuare tratament complex si sustinut de terapie intensiva, este supravegheat si monitorizat atent permanent,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul in varsta de 19 de ani injunghiat in Gradina Botanica din Craiova este constient, stabil hemo-dinamic si respirator. „Putem confirma evoluția favorabila a starii de sanatate a pacientului”, transmite dr. Cristina Geormaneanu de la Spitalul Craiova

- Tanarul de 20 de ani care a fost injunghiat in urma cu trei zile in Gradina Botanica din Craiova este in continuare in stare critica, monitorizat și supravegheat permanent, au transmis vineri, 30 iunie, reprezentantii Spitalului Judetean din Craiova.„Pacientul este in continuare in stare critica, cu…

- Starea baiatului injunghiat in Gradina Botanica este in continuare critica, dar Emi inregistreaza mici progrese de la o zi la alta. Medicii raman precauti in declaratii, insa. Evolutia, in astfel de cazuri, poate fi imprevizibila, a explicat dr. Cristiana Geormaneanu, medic urgentist si purtator de…

- Tanarul de 20 de ani care a fost injunghiat marți, 27 iunie, in Gradina Botanica din Craiova este in continuare in stare critica, dar nu mai este ventilat mecanic, iar evolutia sa este imprevizibila, au transmis astazi, 29 iunie, reprezentantii Spitalului Judetean din Craiova.„Pacientul este in continuare…

- Lumea muzicii internaționale este inca in șoc dupa tristul anunț ca, regina muzicii pop, Madonna, se afla in stare grava, la Terapie Intensiva. Vestea a venit ca un fulger pentru milioane de oameni din intreaga lume, care nu știau ca vedeta ar suferi de ceva grav. Ulterior, s-a aflat ca starea de sanatate…

- Tanarul de 17 ani, care a injunghiat marti, 27 iunie, o fata și un baiat in Gradina Botanica din Craiova, a fost retinut, pentru 24 de ore, pentru omor si tentativa de omor. Fata a murit, iar baiatul se afla in stare extrem de grava la spital.Atacatorul a fost retinut marți seara, dupa mai multe ore…

- Dana Roba a suferit o intervenție de noua ore pe creier, care s-a terminat cu bine. Aceasta s-a trezit din coma și este conștienta. Insa, va avea nevoie de multa rabdare pana pentru a se pune din nou pe picioare. Anunțul a fost facut chiar de sora acesteia, Lidia Roba. ”Starea ei este incerta” Dana…

- Mamele care se interneaza cu copiii mai mari de 3 ani la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu sunt obligate sa achite o taxa de spitalizare. Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu Taxa de insoțitor perceputa la nivelul secțiilor Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu a fost reintrodusa recent,…