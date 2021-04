Stiri pe aceeasi tema

- Gianluca Vacchi a oferit noi detalii despre starea de sanatate a fetiței sale, care a fost operata la doar șase luni de cand a venit pe lume. Micuța s-a nascut cu o malformație care se numește in popor gura de lup.

- Catinca și Oana Romna au decis sa petreaca Sarbatorile Pascale alaturi de mama Mioara Roman, aflata de cateva saptamani la un centru de tratament pentru persoane varstnice cu probleme de sanatate. Detalii despre starea acesteia și despre cum au in plan fiicele sa o fericeasca de Paște. Catinca, informații…

- Un baiat de numai 22 de ani din Pașcani a fost rapus de noul coronavirus in cursul nopții trecute, potrivit fanatik.ro Pacientul s-a stins la Spitalul Municipal de Urgența din oraș, in cursul nopții de 31 martie, in jurul orei 23:00. Baiatul a ajuns sub atenția medicilor la inceputul acestei saptamani…

- Ioana Dichiseanu, fiica lui Ion Dichiseanu, a oferit informații noi despre starea de sanatate a tatalui ei, care este internat la Spitalul Floreasca de la inceputul anului. Iata cum se simte marele actor, ajuns la varsta de 87 de ani.

- Care este starea de sanatate a criminalului de la Onești? Medicii au dat verdictul cu privire la trasferul lui Gheorghe Moroșan. Detalii din cazul cutremurator din județul Bacau! Detalii din cazul de la Onești: care este starea de sanatate a lui Gheorghe Moroșan? Medicii au dat verdictul in privința…

- Noi detalii ies la iveala in cazul celebrului chef Adrian Pop! Cum se simte acum apropiatul lui Florin Dumitrescu, dar mai ales, ce spun medicii despre starea de sanatate a acestuia, dupa ce a fost bagat in coma la o petrecere de polițiști?

- Starea de urgenta in sanatate publica in R. Moldova se prelungește pina in data de 15 aprilie 2021, cu posibilitatea revizuirii acesteia. Decizia a fost aprobata astazi de Comisia nationala extraordinara de sanatate publica, care constata ca situatia epidemiologica ramine a fi nefavorabila. {{501364}}Drept…

- Starea de sanatate a acrobatului este una stabila. Acesta a fost operat de urgența la picior. Medicii sunt optimiști.In prezent, barbatul este conștient, iar medicii spun ca starea sa de sanatate s-a imbunatațit comparativ cu zilele trecute.Va reamintim ca tragicul accident s-a produs vineri seara,…